РИАМО - 28 дек. В Московской области троим местным жителям, обвиняемым в похищении мужчины и вымогательстве, избрали меры пресечения. Двоих человек заключили под стражу, еще одному назначили подписку о невыезде, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По данным следствия, 3 ноября обвиняемые назначили встречу своему знакомому в городе Дрезна. Прибыв на место, они усадили знакомого в автомобиль, после чего вывезли его в город Орехово-Зуево.

В подъезде одного из многоэтажных домов похитители стали избивать потерпевшего и требовали вернуть якобы имевшийся перед ними долг. Злоумышленники дали потерпевшему двухнедельный срок на уплату долга, после чего мужчину отпустили.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщила знакомая потерпевшего. В декабре 2021 года трое местных жителей были задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.