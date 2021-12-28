РИАМО - 28 дек. Консолидированный бюджет Подмосковья вырос на 20% в 2021 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Экономика начала восстанавливаться уже в этом году. И плюс-минус по многим направлениям на прежние темпы роста мы уже выходим. Это заметно по цифрам: плюс 145 млрд рублей (21%) по консолидированным доходам бюджета», – сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что внутренний региональный продукт: в 2017 году был 1,9%, 2018 году – плюс 2%, 2019 году – плюс 6,9% По итогам 2020 года ВРП показал снижение на 1,8%, инвестиции в основной капитал – на 9,2%. В 2021 году прогнозируемый рост ВРП 4,6% (6,1 трлн рублей), инвестиции прирастут на 5,2%.

«Экономика растет. Мы благодарны бизнесу, большим компаниям. Нам очень нужны эти ресурсы. Но нужно еще, чтобы закрыть базовые потребности региона», – заключил Воробьев.