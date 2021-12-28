РИАМО - 28 дек. В 2026 году в столичном регионе будут работать пять линий Московских центральных диаметров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

МЦД — это крупнейший транспортный проект в Московском регионе. Он объединяет формат пригородных электричек и метрополитена. В настоящее время запущены два диаметра.

«После МЦД-2 нужно вводить МЦД-3 и 4, которые должны быть введены до 2023 года, максимум - до 2024 года, и последний МЦД – в 2025-2026 году. Пока в планах 5 таких диаметров, в каждом диаметре по 80 км, по 30-40 станций. Это то же самое, что метро. Во многих городах мира десятилетиями не могут построить одно МЦД, а мы их как пирожки один за другим печем», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Движение по первым двум Московским центральным диаметрам — Белорусско-Савеловскому и Курско-Рижскому — было запущено 21 ноября 2019 года. Готовятся к открытию МЦД-3 Ленинградско-Казанский, МЦД-4 Киевско-Горьковский и МЦД-5 Ярославско-Павелецкий.

Развитие МЦД в Москве и Подмосковье: какие диаметры запустят в ближайшие годы>>