РИАМО - 28 дек. Каждому человеку нужны свои книги в свое время, при этом главное, чтобы у него была потребность в чтении, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мне кажется, что каждая книга попадает в руки не случайно. Они появляются тогда, когда у тебя есть интерес, есть любовь и энергия, потребность развиваться», – сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что для управленца есть базисные книги по менеджменту, среди которых работы Стива Джобса, Си Цзиньпина, стратегии таких корпораций, как Coca-Cola, Mars и другие.

«Я читаю достаточно, но гораздо меньше, чем надо», – заключил Воробьев.