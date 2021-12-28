РИАМО - 28 дек. Система энергоснабжения столицы надежна, и коммунальные службы хорошо справляются с вызовами стихии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Во многих районах система зарезервирована и закольцована, потребитель этого не замечает, или бывают краткосрочные отключения. И в целом количество даже мелких отключений кратно снизилось, система приведена в порядок и каждый год обновляется. Она достаточно надежная», — рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

Он также отметил хорошую работу коммунальных служб города.

После снегопада, обрушившегося на столицу в выходные, на уборку снега дополнительно привлекли около 25 тыс. человек.