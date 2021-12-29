РИАМО - 29 дек. В последнюю среду 2021 года в мире отмечают неофициальный День виолончели, у жителей Калмыкии наступает древний праздник Зул, а легендарный московский трамвай «Аннушка» празднует юбилей.

Международный день виолончели

В среду в мире отмечается неофициальный праздник всех музыкантов-виолончелистов — Международный день виолончели. Именно в этот день в 1876 году родился виртуоз Пабло Казальс, которого считают одним из лучших виолончелистов в истории.

Отметить этот праздник можно, послушав концерты классической музыки вживую или в записи. Профессиональные музыканты могут поделиться своим творчеством с публикой и коллегами.

Новый год по-калмыцки

Кроме того, на среду приходится такой национальный праздник, как калмыцкий Новый год — Зул. Этот праздник зародился в давние времена и был посвящен достижению внутренней и внешней гармонии.

В этот день жители Калмыкии зажигают в домах лампады, накрывают богатый стол, наряжаются и поздравляют друг друга. Зул — это время заботы о близких.

Юбилей «Аннушки»

Ровно 110 лет назад в Москве запустили «Аннушку» — легендарный трамвай «А», маршрут которого пролегал по Бульварному кольцу и Москворецкой набережной. Впоследствии его трассировка ни раз менялись, но неизменно проходила по Чистым прудам. «Аннушки» ходят по столице и поныне.

Раньше по Москве курсировали и другие трамваи с милыми названиями — «Букашка» и «Верочка».

В 1902 году в Москве открылась гостиница «Националь»

119 лет назад в Москве прошла официальная церемония открытия гостиницы «Националь», которая была задумана как лучшая в городе. Первых постояльцев она приняла 1 января 1903 года.

После революции эклектичное здание гостиницы использовали для размещения первого Дома Советов, однако потом объекту вернули первоначальное предназначение.

В 1980-х было решено отреставрировать «Националь», работы продлились до 1995 года. Помимо номеров, в обновленном здании разместился оздоровительный центр, а во внутреннем дворе — зимний сад.