РИАМО - 28 дек. За последние 5 недель в столице ситуация с пандемией улучшилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы можем ожидать что угодно, но пока у нас пауза, и ситуация улучшается, количество заболеваний за последние пять недель уменьшилось до 13%», — рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он добавил, что когда придет новый вид штамма «омикрон», тогда и будут приниматься меры, а пока людям нужно дать возможность погулять, получить новые эмоции и поднять новогоднее настроение.

«Ведь от хорошего настроения также зависит состояние здоровья», — сказал Собянин.

Также столичный градоначальник подчеркнул, что городские власти готовятся к возможной новой волне коронавируса.

За минувшие сутки в Москве после перенесенного коронавируса выздоровели 3 111 человек.

При этом за этот же срок зафиксировали 1 705 новых случаев заболевания.

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