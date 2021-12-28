РИАМО - 28 дек. В Подмосковье в приоритетах числится борьба с экологически неблагоприятными компаниями, несанкционированными свалками и организация работы комплексов по переработке отходов (КПО), заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим 5-7 экологически опасных или неблагоприятных предприятий, которые должны или пересмотреть нормы, или закрыться», – сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что КПО должны соответствовать всем стандартам. Нужно чистить озера и реки, а также делать ливневки.

«Также важно не допустить несанкционированной деятельности или сжигания мусора. Для контроля есть датчики», – заключил Воробьев.