РИАМО - 28 дек. В школах столицы примерно половине от числа обучающихся доступны углубленные предпрофессиональные классы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Около половины школьников имеет возможность заниматься в предпрофессиональных классах: медицинские, инженерные, Курчатовские и так далее. IT-классы очень хорошо пошли, так как у нас сейчас информатика в школах, к сожалению, не успевает за прогрессом», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр отметил, что в настоящее время углубленные предпрофессиональные классы очень востребованы.

В Москве в предпрофессиональных классах на сегодняшний день обучаются порядка 50 тыс. старшеклассников.