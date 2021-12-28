РИАМО - 28 дек. В Подмосковье рассчитывают в 2023 году решить проблему обманутых дольщиков и всех их восстановить в правах, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Есть четкое понимание у нашего президента: власть должна быть рядом с теми, кто оказался в беде. <...> Я пообещал исполнить поручение президента и в 2023 году проблему обманутых дольщиков решить», – сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что в 2022 году предстоит выдать 13-14 тыс. ключей, в 2023 году – 10-12 тыс.

«Это наша рана, шрам. Все эти мероприятия нам обошлись очень дорогой ценой», – заключил Воробьев.

За первые 11 месяцев 2021 года в Подмосковье восстановили в правах более 17 тыс. обманутых дольщиков. Они получили ключи от своей недвижимости или денежную компенсацию.