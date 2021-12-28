РИАМО - 28 дек. В столице ведется работа по организации доставки рецептурных лекарств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Электронные рецепты. Сейчас мы разрабатываем вместе с правительством проект закона о электронной доставке лекарств рецептурных», — рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

Ранее почти 27 тыс. обращений поступили к соцработникам по доставке льготных лекарств в Москве.

Большая часть заявок, касающаяся доставки лекарств, выполняется в день обращения.