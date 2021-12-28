РИАМО - 28 дек. В следующем году в столице введут в эксплуатацию более 60 школ и детских садов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В следующем году большие планы. Пожалуй, будет рекордный объем ввода детских садов, школ - больше 60. Такого объема в последние годы не вводили», - рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

Мэр отметил, что строительство такого количества школ и детских садов связано с активным строительством жилья в столице.

Также, по словам градоначальника, в следующем году в городе появится еще 50 центров «Московского долголетия».

«Уже в этом году больше 20 таких центров. В следующем году еще 50 будет, 30 из них уже готовы практически сейчас», - сказал Собянин.

Мэр отметил, что центры «Московского долголетия» для пожилых жителей столицы появятся в большинстве районов города.