РИАМО - 28 дек. В 2022 году в Москве будет построено порядка 20 новых поликлиник для оказания плановой медицинской помощи, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Около 20 новых поликлиник будет построено, это огромный объем. Потому что не во всех районах хватает физически поликлиник, особенно там, где новостройки идут», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он добавил, что новые медицинские учреждения будут укомплектованы по последнему слову техники.​

Для улучшения качества оказания медицинских услуг в новых московских поликлиниках будут сформированы современные стандарты для лечения и ухода за пациентами.

Также Собянин рассказал о ходе реализации программы по внедрению нового стандарта работы поликлиник, в которую включены порядка 200 медучреждений.

«До 2024 года все 200 поликлиник будут реконструированы, модернизированы, оснащены новейшим оборудованием», - отметил мэр.

В отремонтированных зданиях устраивают комфортные зоны ожидания, также поликлиники оснащают современным цифровым оборудованием. Обновление медтехники проводят и в тех поликлиниках, которые не вошли в программу реконструкции.

Ранее Собянин отмечал, что развитие системы здравоохранения является главным приоритетом в условиях пандемии коронавируса.