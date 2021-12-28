РИАМО - 28 дек. За два года российская столица адаптировалась к жизни в условиях пандемии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы прожили с Covid два года и, в общем-то, адаптировались. Город живет нормальной жизнью, экономика живет нормальной жизнью, все отрасли работают, транспорт работает. И образование, здравоохранение - все работает», - сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Мэр добавил, что в случае необходимости новые антиковидные ограничения будут вводиться точечно и в минимальном объеме, чтобы не нарушать ритм жизни города.

«Да, конечно, риски есть, поэтому мы готовим систему здравоохранения к новому вызову, но будем стараться делать так, чтобы москвичи были защищены и город работал», - заключил Собянин.

Ранее в ходе эфира он сообщил, что столица готовится к возможной новой волне пандемии.

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