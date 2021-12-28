РИАМО - 28 дек. Движение поездов на Казанском направлении в сторону области осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба МЖД.

Ранее в связи с травмированием человека, по предварительной информации, переходившем пути в неположенном месте, электричка совершила незапланированную остановку.

На период оказания медицинской помощи в пути задерживались ряд пригородных поездов. В настоящее время Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Пассажиров попросили неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.