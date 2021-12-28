РИАМО - 28 дек. Управляющие компании должны менять поход к работе в Подмосковье и соответствовать стандарту, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важно иметь стандарт. Мы меняем управляющие компании. Это все стратегические перемены», – сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что до сих пор в Подмосковье остаются случаи двойных платежек, а также мошеннических схем.

«Но есть и примеры, когда управляющие компании борются за клиента», – уточнил глава региона.

По его словам, инвестиций и дополнительных затрат также требует и старый жилой фонд.