РИАМО - 28 дек. В ближайшие годы в московском центре паллиативной помощи откроют пять новых корпусов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы центр паллиативной помощи развиваем, вводя корпус за корпусом. В ближайшие годы будет введено пять таких корпусов новых. Потом реконструируем старые, будет современный такой центр паллиативной помощи», - рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

Мэр добавил, что на сегодняшний день около 15 тыс. человек находятся под наблюдением специалистов центра паллиативной помощи.

Ранее новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи открыли на улице Двинцев после капитального ремонта, который продлился с 2018 по 2021 год.