РИАМО - 28 дек. Программа социальной газификации способствует социализации граждан и является очень своевременной для Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что программа коснется около 300 тыс. человек. Главное – подать заявление.

«Это очень важная программа, мы с ней, похоже, справляемся. <...> В текущем году 30-40 тысяч человек точно получат газ, задача в январе – уже 70 тысяч человек увидеть. По экспоненте идет газификация. К концу 2022 года все 115 тысяч домовладений могут получить газ», – сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что это очень своевременная помощь жителям региона.

«Когда президент объявил эту программу, мы понимали, что больше всего она коснется Подмосковья. <...> Этот проект учит нас всех социализироваться. Это самые разные семьи, и пенсионеры, и молодые ребята», – заключил губернатор.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.