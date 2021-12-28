РИАМО - 28 дек. Программа социальной газификации способствует социализации граждан и является очень своевременной для Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он напомнил, что программа коснется около 300 тыс. человек. Главное – подать заявление.
Он отметил, что это очень своевременная помощь жителям региона.
«Когда президент объявил эту программу, мы понимали, что больше всего она коснется Подмосковья. <...> Этот проект учит нас всех социализироваться. Это самые разные семьи, и пенсионеры, и молодые ребята», – заключил губернатор.
Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.
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