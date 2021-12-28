РИАМО - 28 дек. Транспортная обстановка в столице заметно ухудшается, когда более 3 млн автомобилей появляется в городе за сутки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Многие боятся идти в общественный транспорт и пересаживаются на автомобили (из-за панднемии Covid-19 — ред.), и вот эта пропорция 60/40 (общественный транспорт к личному — ред.) вернулась к прежнему показателю. Я считаю, что это временное явление, когда ситуация улучшится с эпидемиологической точки зрения, то эта пропорция восстановится», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВЦ».

Мэр столицы напомнил, что в 2019 году общественным транспортом пользовалось около 70% жителей, а в 2010 году — около 60%.

Новый год и зимние праздники приближаются, поэтому в Москву и Подмосковье постепенно приходит предпраздничная суета. Это неизбежно отражается и на дорожном трафике.