РИАМО - 28 дек. Москвичам-любителям фейерверков в этом году подготовили 62 специальные площадки в городе для запуска салютов, сообщает ТАСС.

По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководителя департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка, во время покупки пиротехники надо обязательно обращать внимание на срок годности и сертификат изделия.

«В городе больше 100 магазинов, которые реализуют пиротехнические изделия, они также есть на сайте департамента торговли, можно с ними ознакомиться. Достаточно жесткие требования к самим предприятиям и к реализации пиротехнической продукции», — сказал Немерюк.

Он уточнил, что покупать такой товар точно не надо с рук, а также с машин. Есть риск, что после использования таких фейерверков можно попасть в больницу.