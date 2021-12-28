РИАМО - 28 дек. Власти Москвы занимаются подготовкой к возможной новой волне коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы со своей стороны тоже занимаемся подготовкой к новой волне (коронавируса - ред.), амбулаторного звена, стационарного. 50% коечного фонда находится в горячем резерве. 6 тысяч у нас коек задействованы, 6 тысяч еще даже не выводим из горячего резерва», - рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

Мэр отметил, что резервный коечных фонд необходим для обеспечения помощи москвичам при возможной вспышке Covid-19.

В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 1 705 новых случаев Covid-19, 73 человека скончались. Всего в городе выявлено 2 023 546 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, жертвами пандемии стал 36 561 человек.

Ранее глава Роспотребнадзор Анна Попова предупредила о возможном ухудшении эпидситуации после новогодних праздников.

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