РИАМО - 28 дек. В Подмосковье в последние 10 лет реализуют крупные инфраструктурные проекты, которые улучшают качество жизни населения, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За последние 10 лет прорывные проекты по линии президента реализуются – МЦД, вылетные трассы, переезды были сделаны», – сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что в регионе открыли Можайское шоссе и объездные платные трассы. Сейчас идут работы по трассе Москва-Казань. Также в области строятся фабрики и заводы.

«Сказать, что у нас опережающее развитие инфраструктуры, было бы, наверное, преувеличением. Но, слава Богу, что за последние 10 лет было многое сделано», – заключил губернатор.