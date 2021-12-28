РИАМО - 28 дек. Транспортно-пересадочный узел «Нижегородская» станет крупнейшим вокзалом страны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это крупнейший вокзал нашей страны. Планируется до 280 тысяч пассажиров в сутки. Это крупнее чем любой вокзал Москвы исторически. Он пересекается с МЦК, БКЛ, Некрасовской веткой метро, будущим МЦД-4, общественным транспортом», - рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

В течение 2 лет в составе ТПУ «Нижегородская» планируют построить многоэтажный офисный центр.

ТПУ находится на границе районов Нижегородский и Лефортово. Открытие первой очереди объекта прошло 27 марта 2020 года.