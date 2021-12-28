РИАМО(БАЛАШИХА) - 28 дек. Около 7,5 тысячи первоклассников посетили елку главы городского округа в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» имени Ляпкина, дети увидели представление на льду «Жар-птица» при участии балета «Сказка на льду», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Пригласительные билеты на новогоднюю елку получили учащиеся первых классов школ городского округа. Глава Балашихи Сергей Юров поприветствовал ребят, которые пришли на большую арену Ледового дворца и поздравил их с наступающими новогодними праздниками.

«Рад всех вас видеть в преддверии нашего любимого праздника! От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом – это хороший, добрый, семейный праздник. Всего вам самого доброго и хорошего. Желаю вам счастья, удачи, любви», - сказал Юров.

Он добавил, что праздничное шоу в этом году смогли увидеть только первоклассники в связи с эпидемиологической обстановкой. Новогодние мероприятия для детей пройдут также в учреждениях культуры и спорта Балашихи.

Финалом праздничного мероприятия стало зажжение огней на новогодней елке в Ледовом дворце «Арена «Балашиха». Каждый ребенок получил в подарок набор конфет. Еще 1,5 тыс. сладких подарков направлены в многодетные семьи и социальные учреждения городского округа.