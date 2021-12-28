РИАМО - 28 дек. Каждый год в Москве будут закупать для метрополитена в среднем по 45 новых поездов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Поезда меняются, они закупаются за 30-летний срок. Это поезда, которые служат десятилетия. Это не игрушка, которой поигрался, а завтра выбросил», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр»

Он добавил, что на 2021 год в метрополитене около 2/3 составов уже заменены на современные. В ближайшие годы количество новых поездов в метро достигнет 80%.

«Можно, наверно, было бы ускорить этот процесс, но за эти годы метрополитен увеличился в полтора раза. <…> Мы вбрасываем подвижной состав одновременно со строительством новых веток и линий, которые тоже нужно наполнять новым подвижным составом», – добавил ​градоначальник.