РИАМО - 28 дек. Благодаря использованию камер фото-, видеофиксации в столичном метро задержали порядка 1,5 тыс. человек за последние 1,5 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Только в метрополитене за последние 1,5 года действия этой системы (распознавания лиц - ред.) задержано около 1,5 тыс. граждан, находящихся в федеральном розыске», - рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

Мэр добавил, что примерно такое же количество человек задержаны за счет использования камер с системой распознавания лиц у подъездов домов.

Использование камер позволило в разы сократить число угонов, квартирных краж и грабежей в столице.