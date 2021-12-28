РИАМО - 28 дек. За месяц свою биометрию для прохода в метро с помощью Face Pay сдали 50 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«50 тыс. человек буквально за месяц сфотографировали и направили свою биометрию для того, чтобы проходить по Face Pay в метрополитене по биометрии лица», - рассказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

Он отметил, что биометрическая система является достаточно защищенной и удобной в использовании.

Чтобы пользоваться сервисом, нужно добавить фото в приложение «Метро Москвы». Снимок сразу же будет переведен в зашифрованный биометрический ключ, который нельзя обратно раскодировать в изображение лица.

Когда пассажир проходит через турникет, камера переводит фото лица в биометрический ключ, сравнивает данные с ключами из базы данных, и стоимость проезда списывается.

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