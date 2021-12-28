РИАМО - 28 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил журналистов федеральных и региональных СМИ за активную и неравнодушную работу.

«Главная задача – поблагодарить вас. Всех, кто информирует жителей Подмосковья. <...> Мы видим большой запрос на коммуникацию», – сказал Воробьев на встрече с журналистами.

Он отметил, что информирование помогает обеспечивать взаимопонимание с жителями.

«Без вас это было бы невозможно. Все мы должны делать свое дело максимально добросовестно и результативно. Чтобы каждый житель замечал перемены в своем городе, микрорайоне, подъезде, дворе, парке, школе или поликлинике», – добавил губернатор.

Глава Подмосковья пожелал журналистам оставаться неравнодушными и активными.