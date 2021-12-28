РИАМО - 28 дек. Строительство Бирблевской ветки московского метрополитена начнется в 2023 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Бирюлевскую ветку мы начали активно проектировать до западного Бирюлева, первый участок уже находится в проектировании, и когда мы в 2023 году запустим кольцо, у нас будет возможность от кольцевой вести строительство радиального направления. Без МЦК и БКЛ не возможно строить радиальное направление, их надо к чему-то присоединять», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр».

Линия пройдет от станции «ЗИЛ» до станции «Кленовый бульвар». На проектируемом участке данной ветки метро длиной более 6 км будут построены 3 станции.

Строительство участка Бирюлевской линии позволит усовершенствовать транспортное обслуживание жителей и работников территорий ЗИЛ и Нагатинский Затон с населением более 150 тыс человек.

До конца 2024 года в столице собираются открыть 35 новых станций и 76 км линий московского метрополитена.