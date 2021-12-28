РИАМО - 28 дек. Троицкая ветка Московского метрополитена дойдет до одноименного города в 2027 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Троицкую ветку мы уже строим. Я надеюсь, что в 2024 году она придет в Коммунарку. Троицкая ветка одна из самых больших и длинных, от Коммунарки в 2024 году она пойдет в сторону Троицка. Надеюсь, что в 2027 году она дойдет до Троицка», — сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ Центр». ​

В целом Троицкая линия метро протянется почти на 40 км. Она соединит городской округ Троицк и Московское центральное кольцо.

В зоне притяжения новой ветки подземки живут более 1 млн человек, работают либо учатся еще несколько сотен тысяч. Ежедневно линия будет обслуживать около 100 тыс. пассажиров.

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