РИАМО - 28 дек. Российский президент Владимир Путин уволил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина с должности замглавы Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает ТАСС.

Соответствующий указ уже подписан. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Дата вступления документа в силу — 28 декабря, день его подписание.

Генерал-лейтенант Анатолий Якунин в разные годы возглавлял столичное ГУ МВД России и оперативное управление МВД России, с ноября 2019 года работал помощником директора ФСИН, а с августа 2020 года — заместителем директора.