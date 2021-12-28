РИАМО - 28 дек. Ежедневно 20 станций Большой кольцевой линии метро перевозят около 0,5 млн пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже сегодня по 20 станциям (БКЛ - ред.), которые работают, объем перевозок в сутки такой же, как на МЦК. <…> Около 0,5 млн человек», – сказал Собянин в эфире телеканала «ТВ-Центр».

Мэр добавил, что открытие нового участка БКЛ метро сняло напряжение на нескольких ветках подземки, а десятки тысяч людей перешли на общественный транспорт.

Реализацию проекта БКЛ планируется завершить в 2022 году. Открытие 27 станций метро планируется в Москве к 2025 году, в это число войдут станции Троицкой линии и новые станции Большой кольцевой линии.