РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел прием жителей Балашихи и Реутова, он возьмет на контроль расселение обратившихся к нему жильцов деревянного дома №33 на улице Жилгородок, сообщает пресс-служба парламентария.

В ходе приема жительница данного дома, мама двоих детей Татьяна Сизова рассказала Ефимову о том, что в трех комнатах прописано 7 человек, а фактически проживает больше. С мужем и двумя детьми-инвалидами они занимают одну комнату. Ждут расселения около 20 лет, но пока расселяются дома рядом и строятся новые.

Депутат рассказал, что хорошо знает этот микрорайон и многих жителей деревянных домов лично.

«Домам в Жилгородке по 70-80 лет. Они вошли в программу застроенных территорий, а расселением занимается частный инвестор. К сожалению, снос затянулся и требует внешнего контроля. Попросим застройщика предоставить справку и проинформировать жителей о сроках завершения программы», – сказал Ефимов.

Он также разъяснил женщине порядок выплаты материальной помощи.

«У вас двое ребятишек со сложными заболеваниями, обязательно приходите после новогодних праздников, чтобы написать заявление на матпомощь», – подчеркнул парламентарий.

Другой заявитель – Алим Тангалычев – сообщил, что приобрел квартиру на первом этаже в ЖК «Столичный».

«Окна моей квартиры рядом с пожарным выходом, которая используется жителями как основной вход в подъезд. Звукоизоляция в доме плохая, днем и ночью двери стучат – это невозможно», – отметил мужчина.

По словам Ефимова, вопрос общего имущества дома должен решаться собственниками дома, для чего необходимо обратиться в управляющую компанию.

Еще два вопроса касались очистки улиц от снега и работы бесплатных городских катков.

Приемы жителей депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым продолжатся сразу после новогодних праздников – 10 января. Записаться на прием можно по телефону: +7 968 760 0090.