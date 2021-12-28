РИАМО - 28 дек. Земельный участок в 1,4 тыс. кв. м в деревне Целеево Дмитровского городского округа предали в аренду юридическому лицу для вовлечения в хозяйственный оборот и использования по назначению, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, торги за право аренды организованы министерством имущественных отношений Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике региона.

«Земельный участок коммерческого назначения» в результате торгов передан в аренду обществу с ограниченной ответственностью и принесет ежегодные поступления в бюджет Московской области в размере 5 998 947,03 рублей», — сказала Адигамова.

Она добавила, что арендатор сможет использовать его для реализации проекта в сфере бытового, амбулаторного ветеринарного или гостиничного обслуживания, культурного развития, делового управления, построить объект общественного питания, гостиницу, рынок или магазин, что соответствует виду разрешенного использования данного участка. Земля передана в аренду на 13 лет.