РИАМО - 28 дек. В Московской области украсили общественный транспорт к Новому году, преобразились также вокзалы и станции, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«На маршрутах появились украшенные новогодней атрибутикой автобусы. К Новому году в салонах автобусов запустят аудио поздравления. Также многие наши перевозчики уже несколько лет перед Новым годом выводят свои автобусы с водителями, наряженными в костюмы Деда Мороза. В особенно холодные дни на остановках автобусов и железнодорожных станций раздается горячий чай и кофе», — сказала первый замминистра транспорта и дорожный инфраструктура Московской области Анна Кротова.

Праздничные автобусы можно встретить на маршрутах № 142 «Балашиха (Агрогородок) – Москва (м. Новокосино) – ст. Реутово», № 447 «Балашиха-2 – Москва (м. Щелковская)» и т. д.

Всего в праздничные дни на линиях будут работать порядка 200 украшенных автобусов, два из которых собственноручно расписали водители «Мострансавто» — их можно встретить в Коломне.