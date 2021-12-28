РИАМО - 28 дек. Социальная сеть «Одноклассники» подготовила к новогодним праздникам персональный мультфильм с использованием персонажей «Союзмультфильма» от нейросети ОК и снежную битву с пожеланиями от любимых мультгероев в сервисе сообщений, сообщает пресс-служба социальной сети.

Пользователи соцсети и их друзья получат возможность почувствовать себя героями праздничного ролика в образе персонажей «Союзмультфильма», среди которых мама Дяди Федора из «Простоквашино», Заев и Волк из «Ну, погоди!», Пес и Волк из мультика «Жил-был пес».

За технологическую часть создания роликов отвечают алгоритмы социальной сети, которые автоматически определяют, кто из друзей является наиболее близким по общению в ОК. Затем нейросеть анализирует и выбирает публичные фотографии героев ролика, автоматически кадрирует их и нативно помещает в видео.

Также в ОК появились бесплатные открытки с героями мультфильмов, которые предлагают пользователям устроить снежную битву и закидать друзей снежками с добрыми пожеланиями.

Снежки бросают Заяц и Волк из новых серий «Ну, погоди! Каникулы», а также Чебурашка и Гена из мультфильма «Чебурашка».

Пользователи могут «бросить снежок» любому другу в соцсети или быстро «кинуть снежок в ответ» прямо из чата. Над списком чатов можно увидеть счетчик снежков — так можно узнать, сколько еще друзей можно одарить пожеланиями.

Ранее ОК совместно с «Союзмультфильмом» в честь Международного дня анимации представили специальный конструктор публикаций с героями популярных классических и новых мультфильмов киностудии — Чебурашкой, Ежиком из картины «Ежик в тумане», Волком из «Ну, погоди!» и другими.