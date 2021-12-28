РИАМО - 28 дек. С 1 по 9 января по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе пройдут новые выступления в рамках проекта «Ледниковый период». Артисты выступят в новых городах, в программу войдут шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки.

Проект был организован министерством культуры региона совместно с Первым каналом. В декабре ледовое шоу побывало на 15 площадках округов Красногорск, Химки, Богородский, Черноголовка, Долгопрудный, Щелково, Серпухов, Домодедово, Люберцы, Балашиха.

Новая программа стартует 1 января в Истре. В 18:00 по адресу: Спортивная, 1, стартует шоу Татьяны Навки. Ее представление также пройдет 2 января в Чехове (Советская площадь, 3), начало в 17:00. 3 января – в парке Малевича Одинцовского округа, начало в 17:00. 4 января шоу фигуристки ждет гостей к 14:00 в СК Дмитров, на крытом катке по адресу: Профессиональная д. 25. А к 18:30 в Ногинске (ПКиО, Леонова, 2).

В Клину шоу Татьяны Навки будет представлено 5 января по адресу: Мира, 21 (Сестрорецкий парк), начало в 16:00. 6 января - в парке Питомник в Серпухове (16:00), в Домодедове (Гагарина, д. 7, 19:30), 7 января – в Можайске (ДС Багратион, 16:00), 8 января – в Долгопрудном (парк на улице Спортивной, 16:00) и в Королеве на стадионе «Вымпел» в то же время.

Шоу Ильи Авербуха пройдет 4 января в Котельниках (Силикат, д. 31, 21:00), 5 января - в Видном (СОШ №10, Завидная, 5, 20:30), 6 января – в Сестрорецком парке в Клину (19:00), 9 января – в Егорьевске (Карла Маркса, 20, 16:00), Атлант Парке Орехово-Зуевского округа (18:30) и на стадионе «Заречье» в Павловском Посаде.

Все мероприятия можно посетить бесплатно.