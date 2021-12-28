РИАМО - 28 дек. В поселке Мосрентген новой Москвы росгвардейцы пресекли бытовой конфликт со стрельбой, сообщается на сайте Главного управления Росгвардии по Москве.

В поселке Мосрентген новой Москвы приезжие постояльцы хостела вели себя шумно. Навести порядок попытался охранник. После того, как он попросил постояльцев быть тише, его ударили по голове. В ответ на это мужчина выстрелил одному из хулиганов в плечо из травматического пистолета.

Правоохранителей решил вызвать сам охранник. Сотрудники Росгвардии задержали всех участников конфликта и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.

Выяснилось, что шумели молодые люди в возрасте от 27-ми до 38-ми лет. Пострадавший был госпитализирован в одну из городских больниц.