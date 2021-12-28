РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 дек. В городском округе Мытищи врачи медработники травмпункта оказали помощь женщине с травмой пальца от блендера, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

У жительницы Мытищ при неосторожном обращении с блендером застрял в этом устройстве палец руки. На машине скорой помощи пострадавшая была доставлена в травмпункт при поликлинике № 2 Мытищинской городской клинической больницы.



После обезболивания пальца травматологи удалили лезвие из кости и сняли блендер с пальца. Затем была проведена первичная хирургическая обработка, наложены швы и гипсовая лонгета. Вся процедура заняла не более 20 минут.



Палец удалось сохранить, теперь пациентка будет наблюдаться в поликлинике по месту жительства.



Травмпункт находится по адресу: г. Мытищи, ул. Летная, 34, травмпункт. Тел. для справок: 8 (495) 586-41-41. Пострадавших там принимают в круглосуточном режиме, ведется прием взрослого и детского населения. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС.