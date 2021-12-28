РИАМО - 28 дек. Расписание поездов Московской железной дороги перед праздниками и в период новогодних каникул скорректировали для удобства пассажиров. Так, 30 декабря движение будет соответствовать графику пятницы, с 31 декабря по 8 января – субботы, сообщает пресс-служба МЖД.

9 января составы будут курсировать по расписанию воскресенья. На нескольких маршрутах продлят режим в новогоднюю и рождественскую ночи.

С 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно с 8-минутным интервалом. В ночь на 7 января режим работы будет продлен до 2:00.

На маршруты с 24 декабря по 10 января выйдут 245 дополнительных поездов. Они отправятся в Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Уфу, Дмитровград, Йошкар-Олу, Орск, Архангельск, Киров, Котлас, Нижний Новгород, Ярославль, Минск, Смоленск, Псков, Адлер, Белгород, Старый Оскол, Брянск, Новозыбков, Климов, Кисловодск, Волгоград, Астрахань, Балашов, Балаково, Белгород, Саратов, Воронеж и Тамбов.

Больше всего рейсов-отправлений придется на 29 и 30 декабря, а прибытий в Москву – на 8 и 9 января.

Кроме того, в этот период планируются туристические поездки по круговым маршрутам. Например, маршрут «Зимняя сказка» (Москва Ярославская – Великий Устюг – Кострома – Москва Ярославская) или ретро-поезд с использованием паровой тяги (Москва-Ярославская – Ярославль – Владимир – Москва-Ярославская).