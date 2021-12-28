РИАМО - 28 дек. Во вторник на участке Перово-Люберцы-1 поезд №7044 совершил незапланированную остановку из-за травмирования человека, сообщает пресс-служба МЖД.
Состав следовал по направлению Москва-Рязань. По предварительной информации, пострадавший переходил пути в неположенном месте.
На период оказания помощи в пути задерживается несколько поездов в область.
МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.
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