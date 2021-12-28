РИАМО - 28 дек. Во вторник на участке Перово-Люберцы-1 поезд №7044 совершил незапланированную остановку из-за травмирования человека, сообщает пресс-служба МЖД.

Состав следовал по направлению Москва-Рязань. По предварительной информации, пострадавший переходил пути в неположенном месте.

На период оказания помощи в пути задерживается несколько поездов в область.

МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.