РИАМО - 28 дек. За 9 месяцев 2021 года в Московской области объем инвестиций в основной капитал вырос на 16% в сравнении с тем же периодом 2020 года. По стране показатель вырос в целом на 7,6%, сообщается пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С января по сентябрь 2021 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 672,7 млрд рублей, превысив аналогичный показатель прошлого года на 16%. Темпы роста позволяют сделать прогноз в 1,1 трлн рублей инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В следующем году регион планирует выйти на 1,2 трлн рублей. В 2020 году объем инвестиций составил 1,05 трлн рублей.

Основным направлением для вложения инвестиций в 2021 году стала логистика, средства направлялись на проекты в области обрабатывающей промышленности, научной деятельности и торговли. Рост показателей был простимулирован и мерами поддержки бизнеса, например благоприятному инвестклимату, созданному в регионе.

На сегодняшний день на территории региона действуют 59 индустриальных парков и 5 особых экономических зон. За год в регионе реализовали порядка 400 крупных проектов. Общий объем инвестиций – свыше 430 млрд рублей.