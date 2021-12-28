РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 дек. Спасатели Ногинского «Мособлпожспаса» продолжают профилактические мероприятия в местах традиционного выхода жителей Балашихи на лед. Несмотря на то, что на большинстве водоемов лед уже достаточно прочен, вызывают настороженность отдельные территории, где он еще совсем тонок и хрупок, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается операция «Тонкий лед». Спасатели проводят мониторинг водоемов и выявляют те из них, которые представляют опасность. По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, за прошедшие сутки специалисты службы замерили толщину льда на 52 водоемах региона. Она составляет от 0 до 30 см.

«Несмотря на то, что на большинстве водоемов лед уже достаточно прочен, по-прежнему вызывают настороженность отдельные территории, где лед еще совсем тонок и хрупок. Такая ситуация складывается на Москве-реке в районе деревни Кукарино в городском округе Можайск и на Москве-реке в районе городского округа Коломна. Всего таких опасных водоемов выявлено 10», – сказал Пестов.

Он добавил, что вся информация, которую удается собрать подмосковным спасателям, передается в компетентные службы.

«Нами проинформированы единые дежурные диспетчерские службы городских округов Московской области с целью дальнейшего доведения информации до населения», – подчеркнул Пестов.