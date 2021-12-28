РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Толщина льда на реке Пахре в подмосковном Подольске превысила безопасный минимум, замер проводился в рамках программы «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске продолжается мониторинг водных объектов в рамках областной социально-профилактической акции «Тонкий лед», проводимой силами пожарно-спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас».

По данным на 27 декабря, на реке Гнилуша в районе деревни Житнево Домодедовского городского округа толщина льда в месте замера составила 12 см. На Пахре вдоль береговой черты Подольска промеры показали толщину льда, как и накануне в выходные, – от 5 до 11 см.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда дежурных смен спасателей поисково-спасательных подразделений пожарно-спасательных частей № 214 и 309 Подольского территориального управления (ТУ), по-прежнему не выявлено.