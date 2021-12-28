РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В здании Подольской подстанции скорой медицинской помощи отремонтировали основные рабочие помещения и установили кухонную мебель, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Здоровое Будущее» Максимович регулярно контролирует строительные работы на всех объектах здравоохранения округа. В здании Подольской подстанции скорой медицинской помощи Южного филиала ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» в середине октября подрядная организация приступила к выполнению работ по капитальному ремонту в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья».

Парламентарий совместно с заместителем главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александром Скобенниковым и руководителем подрядной организации Вадимом Носковым прошел по трем этажам ремонтируемого здания.

«Убедились, что ремонт в здании подходит к завершению. Выполнили работы по замене дверей, потолочного и напольного покрытия. Отремонтировали комнаты отдыха персонала, помещения для принятия пищи. В подарок для медиков подрядная организация установила кухонную мебель, она будет создавать домашний уют для сотрудников», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в целом выполненными работами по капитальному ремонту все остались удовлетворены. Осталось отремонтировать помещения, которые не задействованы в основных рабочих процессах.

«Сложная и чрезвычайно ответственная работа станций скорой медицинской помощи в нашем городе не прекращается ни на минуту. Не смолкают телефоны в диспетчерских, бригады едут на вызовы. Хочу сказать огромные слова благодарности руководству Подольской станции скорой медицинской помощи и всем ее сотрудникам за то что, несмотря на проводимый в здании капитальный ремонт, они смогли организовать свою работу так, что она не останавливалась ни на один день. Это дорогого стоит», – заключил Максимович.