РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 авг. Двоих подольских спортсменов наградили в номинации «Лучший спортсмен» за высокие достижения в 2021 году, сообщил тренер Федерации дзюдо и самбо Подольска Дмитрий Воробьев.

Во вторник в Электростали от Федерации дзюдо Московской области состоялось награждение спортсменов и тренеров за высокие спортивные достижения в 2021 году.

Так, от Федерации дзюдо и самбо Подольска в номинации «Лучший спортсмен» награждены: Всеволод Полковников и Мария Братищева. За подготовку спортсменов и большой вклад в развитие дзюдо в Московской области награду получил Воробьев.

Спортсменов и тренера поздравили с заслуженными наградами и пожелали показать в 2022 году высокие результаты.