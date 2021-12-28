РИАМО(БАЛАШИХА) - 28 дек. Корреспонденту городского портала «РИАМО в Балашихе» Ирине Мальцевой во вторник вручили благодарственное письмо от «Мособлпожспаса» за плодотворное сотрудничество, сообщил старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Ногинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» Борис Унжаков.

«Специальному корреспонденту «РИАМО в Балашихе» Ирине Мальцевой во вторник вручили благодарственное письмо от «Мособлпожспаса» за плодотворное сотрудничество и активное участие в организации информирования населения в сфере безопасности жизнедеятельности и защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», – сказал Унжаков.

Он уточнил, что грамота подписана начальником Ногинского территориального управления силами и средствами ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Александром Квашневым.