РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 янв. Жители подмосковного Подольска могут обратиться в молодежный парламент округа через онлайн-приемную, сообщается в группе «ММЦ ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране порой проведение личных приемов граждан является не самым безопасным способом. Поэтому свою работу начала общественная приемная молодежного парламента в онлайн-формате.

Для того, чтобы отправить обращение, нужно пройти по ссылке: https://forms.gle/zKCtbMhs76yv9AQK6, заполнить форму и дождаться ответа.