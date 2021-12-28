РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 дек. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в нежилом здании на улице Текстильщиков в подмосковной Балашихе, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: Балашиха, ул. Текстильщиков, 1А поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС во вторник в 10:16.

«В 13:20 – локализация на площади 140 кв. м. В 17:10 – ликвидация последствий пожара. Привлекаемые силы и средства: 36 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС 11 человек и 3 единицы техники», – говорится в сообщении.

Ранее очевидцы разместили фото и видео в соцсетях, на которых видно, что над домами поднимается густой дым. Пользователи соцсетей сообщили, что пожар произошел в здании, в котором располагалась баня.