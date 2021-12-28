РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Подольские активисты «Молодой Гвардии» приняли участие во Всероссийском новогоднем автопробеге Дедов Морозов и подарили подарки детям-инвалидам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Молодогвардейцы округа 27 декабря приняли участие в акции, которая прошла на территории всего Центрального федерального округа, в том числе в Московской области. Активисты с утра расфасовывали подарки по мешкам, готовили транспорт и заряжались хорошим настроением. Вначале автоколонна из 20 машин отправилась в образовательный центр «Созвездие» города Красногорска. Затем молодогвардейцы поехали в свои городские округа.

Молодежь из Подольска в ходе автопробега вместе с Дедом Морозом побывали в отделении для реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Подольского городского центра социальной помощи семье и детям. Главный новогодний волшебник и молодогвардейцы поздравили ребят и вручили им подарки.

К участию в новогоднем автопробеге присоединился директор управляющей компании «Управдом» Алексей Залужный. Он направил средства на покупку сувениров для детей.

«В Новый год хочется порадовать своих родных и близких, но не стоит забывать и про детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья. В этот момент требуется чудо от неравнодушных людей, которые способны прийти на помощь ребятам и создать для них праздник. Нет большей награды, чем видеть искреннюю радость в глазах ребенка и понимать, что ты сделал настоящее доброе дело!», — сказал председатель комитета по делам молодежи администрации муниципалитета - руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Иван Литвяков.